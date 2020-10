Fotogrāfe Liāna Brūvere: fotogrāfija lieliski atklāj, kā tu mainies dvēseliski

“Es zinu, kā jūtas pazemojums. Cik grūti ir paņemt to neglīto, pazemoto meiteni, kuru negribas ne redzēt, ne atzīt... un ieaicināt viņu atpakaļ, padarīt par neatņemamu daļu no sevis un tik un tā mīlēt. Tāpat

Es domāju, katra sieviete var saprast, kāda man bija sajūta un ļoti ātri izkristalizējas arī prioritātes” par aiziešanu no darba stāsta Liāna. "Tu saproti ko pret ko tu esi iemainījis. Es aizgāju projām no darba un bija viegli to lēmumu pieņemt. Bet ar maziņo viss kārtībā - nekas slikts nenotika. Nedēļu padzīvojām absolūtā šokā, bet tas viss atrisinājās. Bet as bija pirmais grūdiens, kas tevi pastūma, lai saprastu, ka tu dari kaut ko nepareizi..."