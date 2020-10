Džo Baidens - politiskā karjera, kuras varēja nemaz nebūt

Baraka Obamas prezidentūras laikā no 2009. līdz 2017. gadam bija 47. ASV viceprezidents.

Bijušais ASV senators no Delavēras, amatā no 1973. līdz 2009. gadam pavadījis sešus termiņus.

Baidens, kurš vēlētus amatus ieņēmis teju pusgadsimtu, galveno uzsvaru liek uz savu plašo pieredzi darbā valdībā, cenšoties par sevi pozicionēt kā stabilu un apdomīgu cilvēku šajā bīstamajā un neskaidrajā pasaulē, vēsta ASV laikraksts “The New York Times”.

Laikā, kad Baidens bija ASV viceprezidents Obamas administrācijā, ASV tika pieņemts Pieejamās aprūpes likums (Affordable Care Act) - veselības aprūpe gan toreiz, gan arī tagad ir viena no Baidena galvenajām prioritātēm.

Tas ir jautājums, ko viņš nereti apspriež savu personisko traģēdiju kontekstā, - 1972.gadā autokatastrofā bojā gāja Baidena pirmā sieva un pāra mazā meitiņa. Savukārt 2015.gadā no vēža nomira Baidena dēls Bo.

Sākotnēji Baidens pat apsvēra domu atteikties no vietas Senātā, lai audzinātu savus dēlus, tomēr beigās viņš izlēma katru dienu doties no Delavēras uz Vašingtonu ar vilcienu un pēc tam atpakaļ, lai tādējādi būtu kopā ar dēliem no rītiem un vakaros.