VM: Covid-19 pacientu ārstēšanā nav pārsniegti 80% no slimnīcu kapacitātes

Pašlaik vēl nav iespējams pateikt, cik procenti no pieejamo gultu skaita ir aizņemtas, jo tas būs atkarīgs no tā, ka cik lielā mērā tiks ierobežoti cita veida plānveida pakalpojumi, kuri nav neatliekami, skaidroja VM pārstāvis.

Par to, kādā mērā varētu ierobežot citu saslimšanu plānveida stacionāro palīdzību, kas nav neatliekama, plānots spriest pirmdien gaidāmajā Valsts operatīvās medicīniskās komisijas (VOMK) sēdē, norāda VM.

Viens no šiem faktoriem Covid-19 hospitalizēto pacientu skaits. Tam sasniedzot 80% no slimnīcu kapacitātes, tiktu sasniegta ceturtā riska kategorija. Tāpat ceturtā riska kategorija tiktu sasniegta, ja saslimšanas gadījumu skaits uz 100 000 iedzīvotāju par 50% pārsniegtu vidējo Eiropas Savienības (ES) rādītāju. Pēdējais faktors ir mirstības rādītājs. Ļoti augsts risks iestātos, ja mirstība Covid-19 pacientu vidū pārsniegtu vidējo ES rādītāju.

Kā ziņots, pēdējo 24 stundu laikā atklāti kopumā 242 jauni saslimšanas ar Covid-19 gadījumi un no testētajiem cilvēkiem pozitīvo gadījumu īpatsvars sasniedzis 6,2%, liecina Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) apkopotie dati.

Trīs mirušie pacienti bijuši vecuma grupās no 50 līdz 55 gadiem, no 70 līdz 75 gadiem un no 80 līdz 85 gadiem. Kopumā miruši 74 cilvēki, kuri bija saslimuši ar Covid-19.