Portāls TVNET turpina rakstu sēriju par to, kā uzlabot dzīvi cilvēkiem ar garīgās veselības traucējumiem, lai viņiem nav jānonāk institūcijā, un kāpēc deinstitucionalizācijas process norit tik gausi.

Zaļa oreola apņemtā Anniņmuiža slīgst rudenīgā snaudā, žēlīgi turpinot pārvērsties graustā. Turpat blakus trīs daudzstāvu mājas izskatās kā saliktas no raibiem, priecīgiem klucīšiem. Tā sauktās “sociālās mājas”. Dienas centrs cilvēkiem ar smagiem garīga rakstura traucējumiem, ko pirms sešiem gadiem izveidoja biedrība “Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi”, ieslēpies mājas gala pagrabstāvā. Smaržo ābolu grozs, nolikts blakus silto jaku kalnam un apavu armijai.

Ingai pievienojas ergoterapeite Dita Rituma. Abām ir liela pieredze, gūta no ārvalstu kolēģiem, kur jau no pagājušā gadsimta 60., 70. gadiem cilvēkus ar smagu invaliditāti iekļauj sabiedrībā, radot viņiem iespēju nodzīvot dzīvi pilnvērtīgi, vienkāršāk sakot, laimīgi. Un tas ir iespējams - “Kustība par neatkarīgu dzīvi” to pierāda katru dienu.