Covid-19: Lietuvā 897 jauni inficēšanās gadījumi, Igaunijā - 80

No 80 jaunatklātajiem gadījumiem 11 gadījumos inficēšanās notikusi saskarsmē ar zināmām personām, kurām vīruss atklāts jau iepriekš, piecos gadījumos inficētās personas atgriezušās no ārzemēm - divos gadījumos no Krievijas un pārējos gadījumos no Dānijas, Kipras un Spānijas. Par pārējiem gadījumiem pagaidām nav ziņu, kur varētu būt notikusi inficēšanās.