10 interesanti fakti no ASV vēlēšanu vēstures

1872. gada prezidenta vēlēšanas ASV iegājušas vēsturē ar viena no prezidenta amata kandidātiem – Horesa Grīlija nāvi. Grīlijs nomira brīdī, kad sabiedrība jau bija paspējusi nodot savas balsis, taču to izdarījusi nebija elektoru kolēģija. Rezultātā elektori, kuri iepriekš bija plānojuši par viņu balsot, izvēlējās balsot par četriem citiem kandidātiem no demokrātu partijas vidus. Grīlijs gan triju elektoru balsis saņēma, taču to juridisko spēku ātri vien noraidīja kongress. Beigu beigās uzvarēja viņa konkurents – republikānis Ulisejs S. Grants, kurš bijis ieguvis arī visvairāk vēlētāju balsu.