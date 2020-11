Gandrīz puse pirmdien atklāto Covid-19 gadījumu reģistrēti Rīgā

Datus par Covid-19 gadījumiem pašvaldībās aģentūra LETA apkopo, balstoties uz SPKC publicētajiem operatīvajiem atvērtajiem datiem, kas saistībā ar pacientu dzīvesvietas izmaiņām laika gaitā var tikt precizēti. Līdz ar to operatīvie atvērtie dati var atšķirties no SPKC "Twitter" platformā ziņotā.

No visiem aizvadītajā diennaktī inficētajiem 31 ir vecāks par 70 gadiem, 27 ir vecumā no 50 līdz 59 gadiem, bet 26 ir vecumā no 30 līdz 39 gadiem. Citās vecuma grupās ir mazāk saslimušo.