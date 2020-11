Polijas valdība atlikusi aborta aizlieguma likuma ieviešanu

Polijas valdošā partija "Likums un taisnīgums" kopš nākšanas pie varas 2015. gadā ir tikusi apsūdzēta demokrātisko normu un cilvēku pamattiesību apspiešanā. Īpaši asā reakcija pret lēmumu aizliegt abortus pārsteigusi valdību nesagatavotu. Atkāpšanās no likuma pieņemšanas izpelnījusies kritiku no to atbalstošā partijas labējā spārna un katoļu baznīcas, kā arī no opozīcijas, kas iestājas par plašāku aborta likumu liberalizāciju.