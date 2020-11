Zagato rada vēsturiska auto atdarinājumu modernā izpildījumā

Uzņēmums apgalvo, ka Iso Rivolta GTZ no 0 līdz 100 km/h paātrinās tikai 3,7 sekundēs un tā maksimālais ātrums ir 315 km/h.

Automobiļa šasija ir būvēta no tērauda caurulēm, bet tās apšūtas ar eleganti izliektiem virsbūves paneļiem un oglekļa šķiedras. Simpātiskajā dizainā, kas daudziem varētu atgādināt sešdesmito gadu sporta mašīnas, patiesi velkamas paralēles ar attiecīgo periodu, jo izstieptais siluets ar garo purngalu aizgūts no vēsturisko Iso Grifo AC/3 sacīkšu mašīnu, kas 1964. un 1965. gadā uzvarēja Lemānas 24 stundu sacīkstēs prototipu klasē ar motora tilpumu virs 5 litriem. Arī tam automobilim uzstādītais 5,4 litru V8 motors nāca no Chevrolet.