Skaists dizains un "neveselīgs" patēriņš - Baltijā vienīgais Alfa Romeo Montreal

Spēkrata saimnieks Egils Simanovskis to pirmo reizi pamanīja "Alfa Romeo" saietā Anglijā, kur nonāca nejaušības dēļ. Unikālais auto iekaroja viņa sirdi un vienu no tā modeļiem Egils atveda uz dzimteni. Pirmie šī auto modeļi ražoti no 1970. gada, bet pasaules automīļu uzmanību "Alfa Romeo Montreal" piesaistīja jau 1967. gadā, kad itāļi to ar lepnumu atrādīja Pasaules tirdzniecības izstādē "Expo 67", Montreālā.