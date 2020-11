Laimīgie, kas ilgi cieš un klusē. Mudina pievērst uzmanību "smaidošajai depresijai"

“Tas nozīmē to, ka tā ir netipiska depresijas izpausmes forma – cilvēks ārēji ir pozitīvs, smaidīgs, veiksmīgs darbā un privātajā dzīvē un it kā bez problēmām tiek galā ar ikdienas pienākumiem, tomēr iekšēji jūtas nomākts, ar ātri izsīkstošu enerģiju, iespējamiem miega un ēšanas traucējumiem. Zem šādas ārējās maskas labākajā gadījumā slēpjas cilvēki, kuriem varētu būt viegla vai vidējas formas depresija. Tomēr,

kas jau atbilst smagai depresijas formai. Tātad tā ir nopietna, vēl maz apzināta problēma, kuru ilgstoši neatklājot un neārstējot, var piedzīvot smagas sekas. Būtiski ir to pieminēt, jo “smaidošie” ilgi cieš un klusē. Šī depresijas forma var būt saistīta ar identitātes problēmām, neirofizioloģiskiem traucējumiem un dažādiem sociāliem faktoriem.”

Psihoterapeite Ilze Maksima aicina: “Ja tiek novēroti kādi no simptomiem sev vai kādam no tuvajiem, noteikti ir jāvēršas pēc palīdzības. Pirmā kontaktpersona var būt arī ģimenes ārsts, kas spēs novērtēt izmaiņas cilvēka veselības stāvoklī un sniegt konsultācijas par to, kā rīkoties tālāk.”