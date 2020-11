Donalds Tramps un viņa „krievu hokejistu sindroms“

Rezultātu novēlošanās šogad izskaidrojama ar pandēmijas iespaidu, jo tika pieļauts, ka vēlētāji drīkst balsot iepriekš pa pastu. Šis apstāklis panāca salīdzinoši lielāku vēlētāju pieplūdumu un vienlaikus arī sarežģītāku un ilglaicīgāku balsu skaitīšanas procedūru. Bija štati, kuros drīkstēja sākt skaitīt pasta balsojumu pirms vēlēšanu dienas, un bija citi štati, kuros šāda procedūra drīkst sākties tikai vēlēšanu dienā. Saprotams, ka viss nenotika ideāli, zibenīgi un perfekti, jo amerikāņi pie pasta balsošanas tā īsti nav pieraduši. Pandēmijas apstākļi nav nekas ierasts, un cilvēki reizēm nerīkojas tā, kā vajadzētu. Piemēram – biļetens, balsojot pa pastu, bija jāievieto divās aploksnēs, taču daļa vēlētāju to aizmirsa un ievietoja savu balsojuma biļetenu tikai vienā aploksnē. Pēc tam to nosūtīja uz balsu skaitīšanas iecirkni.

Protams, tas ir nepareizi un instrukcijas ir jāievēro. Taču diezin vai šie aizmāršīgie cilvēki, kas nobalsoja ar „plikiem biļeteniem“, to darīja apzināti, lai kaut ko sabotētu. Viņi kļūdījās un bija neuzmanīgi. Taču Trampa štābs uzreiz reaģēja uz pieprasīja tiesas ceļā panākt šādu balsu anulēšanu, kas viņam arī izdevās. Lai gan demokrātu atbalstītājas jaunkundzes rīkoja akcijas – „nemet pliku biļetenu“, izmantojot kā uzskates līdzekli šajā savu vēlētāju izglītošanas kampaņā fotoattēlus ar kailiem ķermeņiem, visi vēlētāji tāpēc paklausīgāki nekļuva. Paši zinām no savām kampaņām, ka ievilkt pareizi krustiņu un nosvītrot biļetenā korekti vārdus un uzvārdus var tikai tad, ja visas instrukcijas ir izlasītas un procedūra veikta pareizi. Cits ievelk ķeksīti krustiņa vietā, un ar to biļetens ir jau kļuvis nederīgs vēlēšanās. Tā notiek. To mēs zinām.