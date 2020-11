Izdota grāmata par Lāčplēša Kara ordeņa un Lāčplēša dienas tradīciju vēsturi

Grāmatas saturs balstīts LNVM uzkrātajā pētnieciskajā un lietiskajā (muzejiskajā) materiālā, kā arī tradīcijās – muzejs glabā vienīgo zināmo pilno Lāčplēša Kara ordeņa komplektu Latvijā un katru gadu kopš 1988. gada 11. novembrī to izstāda kā vienu no savām īpašajām relikvijām.

Grāmatas “Par Latviju. Lāčplēša Kara ordenis, tā kavalieri un Lāčplēša diena” pirmajā nodaļā Anda Ozoliņa un Laima Kostrica visaptveroši raksturojušas Lāčplēša Kara ordeņa tapšanas ceļu, precizējot jau zināmo informāciju un atklājot jaunus vēsturiskus faktus par ordeņa dizaina autoru un pirmo apbalvojumu izgatavošanu. Otrā nodaļa veltīta Lāčplēša Kara ordeņa kavalieru kopumam, kurus Arnis Strazdiņš sadalījis vairākās grupās, analizējot to skaitu un grupas dalījuma kopējo perspektīvu, kā arī ilustrējot katru no grupām ar spilgtas biogrāfijas piemēru. Trešajā nodaļā pirmo reizi tik detalizēti analizēta Lāčplēša dienas tradīcijas attīstība no pirmās Lāčplēša dienas 1920. gada 11. novembrī līdz mūsdienām, tās autors Mārtiņš Vāveris pievērsies