Kalnu Karabahas pamiera vienošanās galvenie punkti

Starptautiskā sabiedrība uzskata Kalnu Karabahu par Azerbaidžānas daļu, bet to apdzīvo armēņi un līdz nesenam laikam pilnībā kontrolēja armēņu spēki.

Vienošanās paredz pilnīgu uguns pārtraukšanu un visu naidīgo darbību izbeigšanu naktī no pirmdienas uz otrdienu, sākot no pusnakts pēc Maskavas laika.

Krievijas miera uzturētāji paliks Kalnu Karabahā piecus gadus. Pēc tam misijas termiņš tiks automātiski pagarināts vēl par pieciem gadiem, ja neviena puse no vienošanās neizstāsies.

Līdz 20.novembrim Armēnija atteiksies no Agdamas rajona, līdz 15.novembrim no Keļbadžaras rajona un līdz 1.decembrim no Lačinas rajona.