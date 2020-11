Tiešraides arhīvs: drošības un ārpolitikas forums "Rīgas konference 2020"

Rīgas Konferences partneri un atbalstītāji ir arī EEZ un Norvēģijas granti (EEA and Norway Grants), Bostonas Globālais Forums (Boston Global Forum), Mākslīgā intelekta un digitālās politikas centrs (Center for AI and Digital Policy), Mākslīgā intelekta Pasaules Sabiedrības Inovāciju Tīkls (AI World Society Innovation Network), Rīgas pilsētas dome, Amber Distributions, Askaneli Brothers, Pupuchi, NelleUlla, Birzī, Oxford Analytica, Latvijas Nacionālā bibliotēka, Armadillo, Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultāte un Rīgas Juridiskā augstskola.