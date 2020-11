Lačinas pāreja, kas savieno Armēniju ar Kalnu Karabahu, ir bīstama. Azerbaidžāņi grib pārņemt kontroli pār pāreju un nogriezt šo par Dienvidu ceļu saukto Armēnijas un Kalnu Karabahas savienojumu. Ceļš tiek apšaudīts ar artilēriju, bet vislielākās šausmas man iedveš droni virs galvas. To galvenie mērķi ir militārā tehnika, bet gadās arī uzbrukumi vieglajiem pasažieru auto. Iespējams, ar uzdevumu likvidēt šajā karā nozīmīgas Arcahas un Armēnijas personas, kuras bailēs no uzbrukumiem tagad pārvietojas neuzkrītošās automašīnās. Burtiski pirms pāris dienām šādā uzbrukumā cieta kāds mācītājs, kura žigulī ietriecās, bet neuzsprāga kamikadzes drons. Kādā citā dronu uzbrukumā tika smagi ievainots Arcahas Bruņoto spēku komandieris.

Lai iedvestu paniku pretinieka spēkos, Azerbaidžāna publicē šos šausminošos no augšas filmētos kadrus. Kaut kur augstu debesīs drons novēro cilvēku pulcēšanos un pārvietošanos, seko to automašīnām, līdz kādā brīdī šīs automašīnas pazūd sprādziena radītu putekļu un dūmu mutulī.

Arcahas galvaspilsētu Stepanakertu ar Armēniju vēl savieno Ziemeļu ceļš, bet tas tagad ir slēgts. Pārāk bīstams - tiek regulāri apšaudīts, nešķirojot militāro, civilo vai medicīnas transportu, kas uz Erevānu ved smagi ievainotos armēņu karavīrus. Tur ceļmalās mētājas dronu iznīcinātā armēņu bruņutehnika un kravas automašīnas. Ja abi šie ceļi uz Armēniju tiks slēgti, nav skaidrs, kā tikšu atpakaļ uz Erevānu. Šobrīd gan nav laika par to domāt - mūsu mašīna traucas garām Armēnijas bruņutehnikai, munīcijas piegāžu kamaziem un degvielas cisternu vilcējiem, kas, izretojušies cits no cita drošā attālumā, dodas Stepanakertas virzienā. Pretējā virzienā ik pa brīdim garām patraucas ātrās palīdzības mašīnas ar ieslēgtām bākugunīm.

Kāds karavīrs, kas nostopē mūsu mašīnu, stāsta, ka nevajag uzņemt karavīrus-stopētājus. Lai izbēgtu no gandrīz drošās nāves, kas sagaida slikti bruņotos armēņus, no armijas dezertē daudzi karavīri.

Lielākā daļa žurnālistu te ierodas, lai pazustu pēc kādām dienām, bet ir arī tādi, kas šeit atrodas jau no kara pirmajām dienām. Piemēram, divi Krievijas reportieri, no kuriem viens separātistu rindās Doņeckā ir karojis pret ukraiņiem un kuriem, atšķirībā no pārējā bara, preses centrs dod ekskluzīvu iespēju būt klāt frontes pirmajās līnijās un citos svarīgos notikumos. Pretēji vairākkārt dzirdētajam, ka azerbaidžāņi apzināti mērķē pa žurnālistiem, no sava uzticamas informācijas avota esmu dzirdējis, ka tā nav taisnība. Azerbaidžāņi nekad neveikšot apzinātus uzbrukumus pret ārvalstu žurnālistiem, bet ir viens izņēmums - Krievijas reportieri, kas nodarbojas ar Krievijas propagandas un Azerbaidžānu apmelojošas informācijas izplatīšanu.