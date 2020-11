Pirmais pētītais gadījums vēsturē: meitene ar spoguļkustībām

Gadījums, kad abi divi šie retie sindromi ir vienam cilvēkam, ir pirmais medicīnā, raisot jautājumu par to, vai un kā šie sindromi ir savā starpā saistīti.

Ir vajadzīgs laiks, lai bērnam pēc piedzimšanas attīstītos veiklība, tomēr līdz 10 gadu vecumam komunikācija starp abām smadzeņu puslodēm ir jau attīstījusies tik tālu, ka mēs varam kustināt roku pirkstus neatkarīgi vienu no otras. Aptuveni vienam no miljons bērniem šī attīstība nav pabeigta. Tas nozīmē, ka abu roku pirkstu kustības ir vienlaicīgas, proti, ja tu ar kreiso roku parādīsi, piemēram, “V” zīmi, tad otra būs spiesta darīt to pašu.