Teroristi ir mums visapkārt

Par šiem jautājumiem jārunā medijos plašāk. Tie publiski jādiskutē, jo uzbrukumi turpināsies arī pie mums un to rezultātā atkal var iet bojā nevainīgi cilvēki.

1) Mēs kā sabiedrība varētu pieprasīt, lai par ticības sludinātājiem un to vadītājiem netiek izraudzīti nikni cilvēki ar radikāliem uzskatiem, kas var graut un kūdīt pret pastāvošo demokrātiskās tolerances kārtību. Tāpēc pašlaik tiek runāts par musulmaņu garīdznieku profesionālu gatavošanu Eiropā, lai izvairītos no tuvo austrumu kategoriskajām interpretācijām islāma mācītāju skološanā. Tas lielā mērā attiecas arī uz situāciju Latvijā, kur mūsu luterāņu vadību pārņēmuši ticības fundamentālisti ar šo būtiski atšķiroties sieviešu ordinācijas jautājumā no saviem ticības brāļiem ārzemēs. Līdzīgas neokategoriskas nostādnes uzkrītoši pamanāmas arī Latvijas katoļu baznīcas galvas izteikumos, kas vairumā gadījumu orientētas uz sabiedrības apzinātu šķelšanu nevis konsolidēšanu. Tātad mums Latvijā arī tiek akceptēti ticības fundamentālisti kā norma un mēs cenšamies neredzēt, ka šie ticības un pārliecības kategorisma iedīgļi var provocēt agresīvus cilvēkus nekontrolējamu rīcību publiskajā telpā pret tiem, kas dzīvo un domā citādāk.