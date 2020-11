"Par!": Jānodrošina apvienības "Attīstībai/Par!" darba turpinātība un valdības stabilitāte

"Latvijas attīstībai", kuru pārstāv demisonējušais vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Pūce, ir viena no AP veidojošajām partijām. Apvienībā ietilpst arī "Kustība "Par!"" un "Izaugsme".

"Kustība "Par!"" uzskata, ka tuvākajā laikā ir svarīgi veiksmīgi pārvarēt Covid-19 krīzi. Tam nepieciešams pieņemt saprātīgu budžetu un saglabāt valdības stabilu veiktspēju. "Šis nav laiks politiskām zemestrīcēm. Mēs strādāsim, lai apvienība no šīs krīzes iznāktu stiprāka," norāda partijā.

"Mēs uzskatām, ka ikvienam ir pienākums ievērot likumu, bet no partijām, deputātiem un ministriem sabiedrība sagaida atbilstību īpaši augstām ētikas normām. Tāpēc mēs to ievērosim paši un prasīsim no partneriem," norāda partijā, uzsverot, ka tā ir aicinājusi partnerus apvienībā skaidrot publiski izskanējušos pārmetumus. Vienlaikus jebkāda izmeklēšana ir jāveic tiesībsargiem, ar kuriem apvienība ir gatava sadarboties.