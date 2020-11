Plāno reorganizēt Kuldīgas un Kandavas tehnikumus

Šāda iecere esot pamatojama "ar profesionālās izglītības sistēmas strukturālo reformu, optimizējot profesionālās izglītības iestāžu skaitu un izvietojumu reģionos, kā arī veicot to diferenciāciju, veidojot modernu, mūsdienu prasībām atbilstošu profesionālās izglītības materiāli tehnisko nodrošinājumu ". Šo procesu mērķis esot sekmēt visu veidu resursu efektīvāku izmantošanu, profesionālās izglītības kvalitātes un pieejamības paaugstināšanu.

Ministrija vērš uzmanību uz to, ka jāizvērtē profesionālās izglītības iestāžu īstenotās programmas un jānodrošina stratēģiskā attīstības plānošana. Abu tehnikumu starpā neesot vajadzīga konkurence, bet tā vietā esot jānodrošina kvalitatīvs profesionālās izglītības piedāvājums atbilstoši darba tirgus un tautsaimniecības nozaru vajadzībām.

tāpēc savu komentāru par to laikrakstam nesniedza.

Arī Kuldīgas tehnikuma direktore Dace Cine uzsvēra, ka oficiāla vēstule no IZM par šādiem tās plāniem nav saņemta, nav arī aicinātas kopā visas iesaistītās puses. Tomēr neoficiāli šādas runas esot dzirdētas. Viņasprāt, šāda rīcība nekādi nav atzīstama par labu pārvaldības praksi, jo vispirms tomēr būtu jāsāk sarunas ar katru mācību iestādi.

Cine secina, ka plāni reorganizēt viņas vadīto tehnikumu norāda uz vēlmi panākt arvien lielāku izglītības iestāžu centralizāciju. Nevarot tikai saprast, kāds labums būtu no šāda soļa.

Tā tas, piemēram, noticis ar Laidzes Profesionālo vidusskolu, kas bija viena no vecākajām valstī, kad to pievienoja Rīgas Valsts tehnikumam. Ja tā būtu turpinājusi darboties kā Aizkraukles Profesionālā vidusskola, tā, visticamāk, no skolu kartes nebūtu pazudusi.