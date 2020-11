Melns un balts, pareizs un nepareizs neeksistē stāstā par Šušu - seno Kalnu Karabahas jeb Arcahas galvaspilsētu. “Tā ir mūsu svētā pilsēta, mēs to atbrīvosim un nekas mūs neapturēs!” - tā azerbaidžāņi. “Tā vienmēr ir bijusi armēņu pilsēta, tā pieder mums!” - tā armēņi.

Senā Arcahas galvaspilsēta, reiz lielākais zīda ražošanas centrs Kaukāzā, 19. gadsimtā bija bagātāka par Erevānu un Baku un sastāvēja no divām daļām - tjurku valodās runājošās musulmaņu apdzīvotās austrumu daļas un Armēnijas kristiešu rietumu daļas. Savstarpējie konflikti un asinsizliešanas sākās 20. gs. sākumā, lielākie no tiem bija Šušas slaktiņš 1920. gadā, kad pilsēta kļuva par gandrīz ekskluzīvi azerbaidžāņu apdzīvotu, un Pirmais Kalnu Karabahas karš, kad 1992. gadā pilsētu iekaroja armēņi, izspiežot no turienes azerbaidžāņus.