Ofēlija Spektore: Covid-19 krīze pastiprina spriedzi cilvēkiem ar mentālām problēmām

Spektore atklāja, ka noteiktie ierobežojumi un distancēšanās pasākumi ir palielinājuši depresijas pacientu mentālo spriedzi. Neskaidrība ap vīrusa izplatības dinamiku un tā uzveikšanas termiņa neparedzamība it īpaši smagi skar tos sabiedrības locekļus, kas ikdienā cieš no mentālām problēmām.

Viņa izkliedēja priekšstatu, ka cilvēki kas cieš no depresijas ir izolēti no sabiedrības, uzsverot, ka socializēšanās ir viens no veidiem kā viņa cīnās ar slimības negatīvo ietekmi.