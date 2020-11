«Lukašenko taktiskais uzdevums ir par katru cenu apspiest ielu protestus. Šim mērķim tiek izmantotas provokācijas, iebiedēšana un diversijas. Tiek imitēti notikumi. Nesen, piemēram, bija gadījums, kad siloviku virzienā it kā tika mesta kaut kāda sprādzienbīstama ierīce. Taču eksistē video un pierādījumi, ka īstenībā to ir darījusi provokatīva diversantu grupa. Siloviki to redzējuši un gaidījuši. Ar telefonu uzņemtā video bija redzams, kas to meta. Šādu atmaskošanas faktu ir daudz,» norāda V. Mackevičs.