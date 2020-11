"Adugs" advokāte pieļauj konkurentu "reiderisma mēģinājumus"

Zvērināta advokāte norāda, ka pēc paziņojuma par triju personu apcietināšanu ir vērsusies uzņēmuma grāmatvedībā, lai noskaidrotu iespējamo informāciju par piespiedu darba attiecībām SIA “Adugs Production”. Pārbaudes laikā esot noskaidrots, ka ar visiem darbiniekiem no Indijas bijuši noslēgti darba līgumi un saņemtas uzturēšanās atļaujas, viņiem tika maksāta darba alga un nodokļi, kā arī tika nodrošināta izmitināšana.

Atsaucoties uz viņas rīcībā esošo informāciju, advokāte apgalvo, ka darbinieki vairākkārt ir kavējuši darbu, kā arī bija gadījumi, kad viņi vispār atteikušies strādāt. Tāpat esot konstatēti gadījumi, kad darbinieki no Indijas bojāja uzņēmuma īpašumu, par ko tika sastādīti attiecīgie akti un veikti ieturējumi.

Policijā pastāstīja, ka no kādas ārvalsts vēstniecības saņemta informācija, ka vairāki Latgalē bāzēta konditorejas uzņēmuma darbinieki ir ziņojuši par piespiedu darbu. Reaģējot uz saņemto informāciju, aprīlī VP Organizētās noziedzības apkarošanas pārvaldē tika sākts kriminālprocess pēc par cilvēku tirdzniecību, ja to izdarījusi organizēta grupa, par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, ja to izdarījusi organizēta grupa, un par viegla miesas bojājuma tīšu nodarīšanu.