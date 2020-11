Francija sāk iekasēt digitālo nodokli, spītējot Vašingtonas iebildumiem

Francijas Finanšu ministrija trešdien norādīja, ka digitālo tehnoloģiju kompānijām būs jāmaksā nodoklis no 2020.gadā gūtajiem ieņēmumiem.

Kas ir digitālais nodoklis?

Digitālais nodoklis ir apgrozījuma nodoklis, ko maksā uzņēmumi par digitāliem pakalpojumiem, nevis privātpersonas.

Pēdējos gados reklāmas tirgus no tradicionālajiem medijiem pārsviedies uz sociālajiem tīkliem. Lielie sociālo tīklu uzņēmumi, kuri visi dibināti ASV, piesaista lielu reklāmas naudu no valstīm, kur nodokļos samaksā nesalīdzināmi maz vai vispār neko. Digitālā nodokļa ieviešana būtu veids, kā Eiropas un citu reģionu valstīm ieturēt daļu no vērienīgajiem ieņēmumiem, ko ASV milži nopelna uz ārvalstu reklāmas tirgu rēķina.