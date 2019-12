Latvijas kasei iet garām desmitiem miljonu reklāmas naudas no Facebook un Google

Gan Eiropā, gan arī Latvijas valdībā vienota viedokļa par nodokli nav. Premjers iesaka to ieviest tikai visām Eiropas valstīm kopā. Ekonomikas ministrija ir pret to, jo nodoklis varot atbaidīt e-komercijas uzņēmējus.

Bet lai Francija, Latvija vai jebkura cita valsts varētu ieviest jauno nodokli - no uzņēmumiem būtu jāsaņem informācija, cik šīs kompānijas katrā no valstīm nopelna. Uz to Google, Facebook un pārējie atbild, ka šādas ziņas viņi nesniegs.