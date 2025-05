Vēl tuvāk pilnvērtīgam viedpulkstenim – Huawei Watch Fit 4 Pro

No pēdējā gada laikā prezentētajiem Huawei viedo pulksteņu un aproču modeļiem formu ziņā izvēle patiešām ir plaša. Rudenī iepazītā Watch GT 5 korpuss veidots astoņstūra formā, maijā pirmizrādi piedzīvojušais Watch 5 ir gludi apaļš, bet reizē ar pēdējo izrādītais Watch Fit 4 Pro – taisnstūra, kas ir ļoti pietuvināts kvadrātam.

Izaudzis līdz Premium izskatam

Šīs stāsta galvenajam varonim Watch Fit 4 Pro ir ļoti interesanta vēsture, kas to padara krietni atšķirīgu no līdzīgiem produktiem. Proti, pirms pieciem gadiem tas savu ceļu sāka kā lēta un vienkārša viedā aproce ar šauru taisnstūra ekrānu un ierobežotu funkciju klāstu. Taču ar katru nākamo paaudzi Fit ieguva aizvien jaunas spējas un jaunākajā izpildījumā ir kļuvis par pilnvērtīgu viedpulksteni, kas turklāt tiek izgatavots no augstas kvalitātes materiāliem.