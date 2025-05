Iecelts "Eiropas dzelzceļa līniju" pagaidu valdes priekšsēdētājs

Ministrijā norāda, ka Dzelmem ir ilggadīga pieredze "Rail Baltica" projekta īstenošanā, tostarp no pagājušā gada viņš ir EDzL Drošības un darbības nepārtrauktības departamenta vadītājs, bet no 2018.gada viņš ieņem Baltijas valstu kopuzņēmuma AS "RB Rail" Drošības departamenta vadītāja amatu. Tāpat no 2023.gada Dzelme ir LMT padomes priekšsēdētāja vietnieks. Savukārt pirms tam viņš bija Latvijas Bankas Analītiskās daļas vadītājs.