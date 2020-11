Valts Ābols: datu izmantošanas centrā ir jābūt pacientam un ārstēšanas procesa pilnveidei

Tāpat esam aktīvi iesaistīti EK atbalstītajā projektā reto slimību jomā – Eiropas references tīklos, kas ļauj paaugstināt ārstniecības procesa kapacitāti. Ir īpašas slimības, ar kurām Latvijas speciālisti sastopas ļoti reti vai pat pirmo reizi. Tā ir satraucoša situācija kā pacientam un viņa ģimenei, tā ārstiem. Šādos gadījumos mums palīdz iespēja apkopot un izmantot Eiropas datus. Efektīva un droša datu apmaiņa ar partneriem visā Eiropā ļauj ne tikai palīdzēt risināt kāda atsevišķa pacienta problēmu, piesaistot ekspertu viedokļus no ārvalstīm, bet arī tiek uzkrāta nozīmīga informācija, kas nākotnē var pavērt ceļu efektīvākām diagnostikas un ārstniecības metodēm.

Šobrīd vairāku procesu uzraudzībai esam ieviesuši biznesa inteliģences rīku, kas ļaus efektīvāk un operatīvāk risināt lietderības, darba organizācijas un resursu pārvaldības jautājumus. Nākamais solis būs biznesa inteliģences rīka izmantošana arī atsevišķu ārstniecības procesu kvalitātes kontroles uzraudzībai reālajā laikā, ļaujot pieņemt lēmumus, balstoties uz konkrētajā brīdī aktuālo informāciju. Kā piemērs var kalpot mūsu Neatliekamās medicīniskās palīdzības un observācijas nodaļas tirāžas process, kur viens no mūsu kvalitātes kritērijiem ir palīdzības sniegšana, iekļaujoties noteiktā laika intervālā atkarībā no pacienta slimības smaguma pakāpes.

Pilnvērtīga un droša datu izmantošana veselības nozarē ir krietni vien komplicētāka, salīdzinot ar daudzām citām jomām. Nav runa tikai par datu sensitivitāti un augsto atbildības latiņu datu drošības jautājumos. Līdzīgi kā Latvijas veselības nozarē kopumā – arī šeit investīcijas bijušas ļoti ierobežotas. Banku sektors vai tirdzniecības uzņēmumi nereti iegulda pat 20% savu līdzekļu informācijas tehnoloģiju inovācijās, kamēr veselības nozare ir priecīga par 1%. Nav brīnums, ka Latvijas veselības nozares digitalizācijas pakāpe par daudziem gadiem atpaliek no citām nozarēm, taču līdzīga aina vērojama arī citās valstīs.

Viena no nozīmīgākajām problēmām ir pašu mediķu loma datu kontekstā. Lai arī ārstiem ir pietiekamas zināšanas tehnoloģiju izmantošanā un datu izmantošanā, nereti trūkst motivācijas to darīt – diemžēl daudziem līdzšinējā pieredze aprobežojas tikai ar datu ievadi, neko negūstot pretī, kas ilgtermiņā noteikti ir kaitinoši un demotivējoši. Tādēļ ir būtiski attīstīt sistēmas tā, lai dati būtu jāievada tikai vienu reizi un datu apstrāde notiktu jau integrācijas procesos. Tieši atkārtota vienu un to pašu vai līdzīgu datu ievade ir nozīmīgākais resursu nelietderīgas izmantošanas un arī ievades kļūdu cēlonis. Rezultātā trūkst ticamas, visaptverošas informācijas par virkni nozīmīgu slimību – piemēram, onkoloģisko slimību reģistra.