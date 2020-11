Kad Putinam apniks maksāt par Lukašenko neprātu?

«Krievija ir nonākusi ļoti delikātā situācijā. No vienas puses, tā ar Lukašenko atbalstīšanu vēlas iegūt laiku, lai atbalstītu, faktiski radītu un izaudzētu Baltkrievijā prokrieviskos spēkus, kuru ietekme šobrīd ir niecīga. Jo Lukašenko šo sfēru turējis kā savu lauciņu, monopolizējot divpusējās attiecības ar Krieviju vairāk nekā ceturtdaļgadsimta garumā. No otras puses, atbalstot Lukašenko, Krievija aizvien tālāk atgrūž no sevis Baltkrievijas sabiedrību. Līdz ar to šādu prokrievisku spēku radīšanai paliek aizvien mazāks stratēģiskais svars – viņu ietekme uz Baltkrievijas dienaskārtību var būt nenozīmīgi maza,» skaidro Koordinācijas padomes pārstāvis.