Privātā sociālās aprūpes centrā Rīgā ar Covid-19 inficējušies aptuveni 100 klienti un darbinieki

Viņa informēja, ka centrā tika testēti gan darbinieki, gan aprūpes centra klienti un pēc testu rezultātiem inficētie tika pilnībā nošķirti no pārējiem.

Aizvadītajā diennaktī divas mirušās personas bijušas vecumā no 70 līdz 75 gadiem, viena - no 55 līdz 60 gadiem, bet vēl viena - no 80 līdz 85 gadiem.