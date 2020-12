"Man nospļauties par Putina draudiem." Navaļnijam Krievijā draud izmeklēšana par ekstrēmismu

Navaļnijam 20.augustā kļuva slikti lidojuma laikā no Tomskas uz Maskavu, pilots veica ārkārtas nolaišanos Omskas lidostā, un Navaļnijs ar saindēšanās pazīmēm nesamaņā tika nogādāts Omskas slimnīcā. Tur Navaļnijs aizvadīja vairākas dienas, kuru laikā netika dota atļauja komā esošo opozicionāru izvest no Krievijas. 22.augustā Navaļnijs no Krievijas tika pārvests uz Vāciju, kur viņa ārstēšanu uzņēmās Berlīnes Universitātes klīnika "Charite".