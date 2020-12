“Meža cilvēks” Viesturs Dreimanis: kā saprast mežu un gudri saimniekot

Viesturs Dreimanis ir īsts “meža cilvēks”. Gandrīz trīsdesmit gadus nostrādājis par mežsargu, deviņdesmito gadu sākumā viņš sāka apsaimniekot privāto mežu, paralēli veidojot briežu dārzu “Strauti”. Šobrīd Viesturs ir viens no lielākajiem meža īpašniekiem Kurzemē, vada vietējo mednieku kolektīvu, kurā piedzīvoto aprakstījis divās grāmatās “Brīnišķīgais mežs”.

52% Latvijas teritorijas klāj mežs. Valstij pieder apmēram puse Latvijas mežu, savukārt no pārējiem lielākā daļa - privāto zemju īpašniekiem, kopskaitā aptuveni 135 tūkstošiem.

Kad reformu rezultātā mežsarga amats transformējās mežzinī, Viesturs aizgāja no Valsts meža dienesta, lai saimniekotu pats savā mežā. To viņš darīja ar vērienu. Šobrīd Dreimanim pieder ap 2000 ha meža, ar ko pietiek, lai “nodrošinātu sevi, ģimeni un vēl kādu pasponsorētu”. “Man mežs nepieder, lai gan zemesgrāmatā tas ierakstīts uz mana vārda, jo, kad nākam pasaulē, mežs jau kādam ir piederējis. Es turpinu saimniekot, un vēlāk to darīs kāds cits,” viņš saka.