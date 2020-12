Kā interneta troļļi cenšas apklusināt ekspertus

Troļļo tikai par to, ka pētniece

Pēdējā laikā daudz nevēlamas uzmanības saņēmusi arī Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) pētniece Anda Ķīvīte-Urtāne. Jūlijā medijos rakstīja, ka par pieciem mijoniem eiro tiks īstenoti desmit pētījumu projekti saistībā ar Covid-19. Ķīvīte-Urtāne vada vienu no tiem. Pētījums izmaksā teju 500 tūkstošus eiro, un tajā pētīs Covid ietekmi uz psihisko veselību, seksuālo un reproduktīvo veselību, kā arī bērniem un senioriem. Komandā strādā 70 cilvēki. Kopš viņa sāka šo projektu vadīt, negatīvus komentārus saņēma pie katra sava Facebook ieraksta. “Visur apakšā rakstīja, ka kaut kā jau tas pusmiljons ir jānogrūž vai tev jau ir viegli runāt, jo tev ir pusmiljons. Tā, it kā visi tie 500 tūkstoši būtu man vienai,” viņa stāsta.

Pētniece saņēmusi arī dažas naidīgas vēstules. Taču vēl nepatīkamāks bijis zvans no viena no sazvērestību teoriju izplatītājiem pēc tam, kad viņa portālām Delfi komentējusi sociālajos medijos klejojošu mītu par Covid-19 statistiku. Zvanītājs paudis neapmierinātību ar viņas sniegto atbildi. Ķīvīte-Urtāne piedāvājusi parādīt datu avotus, bet viņš turpinājis apgalvot, ka viņa lietojot nepareizos. “Kad bija jau daži desmiti minūšu pagājuši, tad es teicu, ka īsti nesaprotu, uz ko tā saruna ved,” viņa atceras. Tad viņš kļuvis agresīvāks un apgalvojis, ka ārste paužot tikai to, ko liek valdība, un viņas izteikumi tiekot cenzēti.