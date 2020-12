Gads pēc ASV sankcijām: Lembergs turpina tiesāties, "uz papīra" izveido jaunu “Ventspils ostu”

(“Lembergs v. Gacki et al”). Andrea Geki ir ASV Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja jeb OFAC direktore. Lembergu pārstāv ASV advokātu birojs “Ferrari & Associates”, kas specializējies sankciju lietās. Starp tā klientiem ir, piemēram, Krievijas oligarhs Oļegs Deripaska.

Novembra beigās OFAC tiesai iesniedza lūgumu Lemberga prasību atstāt bez izskatīšanas, jo viņš sākotnēji neesot izmantojis viņam pieejamās administratīvās procedūras. To ietvarā Lembergs varēja mēģināt pierādīt, ka pamatojums viņa iekļaušanai sankciju sarakstā “nekad nav bijis patiess vai arī vairs nav patiess”. OFAC arī uzsvēra, ka tiesnesim būs iespēja iepazīties ar klasificētajiem lietas materiāliem, kas apstiprināšot: iestādei bijis pietiekams pamats uzskatīt Lembergu par korupcijā iesaistītu valsts amatpersonu.

Lembergs uz “de facto” jautājumiem par tiesvedību ar OFAC atbildēt atteicās, jo 9.decembrī ieplānojis sasaukt īpaši sankcijām veltītu preses konferenci un negribot radīt “de facto” priekšrocības: “Par tiesāšanos, kas ir atsūtīts, kas nav, pozīcija un tā tālāk – par to es runāšu pēc nedēļas.” Jāpiebilst, ka, piemēram, 2.decembrī Lemberga preses konferencē piedalījās vien divu mediju pārstāvji: “de facto” un vietējās avīzes “Ventas Balss” galvenā redaktore.

“Viens no jautājumiem, ar ko nodarbosies “Ventspils osta”, šī iestāde, būs investoru piesaiste. Un viņi strādās ar tām teritorijām, kas ir Ventspils pilsētas domes un kas nav nodoti Ventspils brīvostas pārvaldes valdījumā, kuru, kā es jau teicu, likvidēs Bordāns un Linkaits, un Kariņš. Un līdz ar to viņi – Latvijas valdība, Ventspils brīvostas tagadējie valdes locekļi no valsts – viņi nevarēs bremzēt Ventspils attīstību,” klāstīja Lembergs.