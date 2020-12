Vai Moldova var kļūt par nākamo Baltkrieviju?

Vizgunova norāda, ka Moldova vēl arvien ir nabadzīgākā valsts Eiropā, neskatoties uz to, ka tās kaimiņvalstīs ir piedzīvots ievērojams progress. Savā ziņā to var izskaidrot ar faktu, ka Moldovas valsts ir nozagta un tajā ir izveidota ļoti labi izstrādāta korupcijas shēma. Neskatoties uz to, ka it kā norisinās centieni veikt zināmas reformas, lielākā daļa no tām ir bijušas tikai fasādes līmenī un tām nav bijusi pozitīvas ietekmes uz valsts iedzīvotāju labklājību.