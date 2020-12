Tāpēc, ja mēs vēlamies noskaidrot, kādā krāsā ir Saule, mums šeit uz Zemes ir jāsadala mazākās vienībās tās stari. Ir vairāki paņēmieni, kā to izdarīt, turklāt ne visi no tiem ir sarežģīti. Patiesību sakot, lielākā daļa bērnu jau to ir izdarījuši savos eksperimentos.