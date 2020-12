“Latvijas tilti” atzīst vainu kukuļu došanā Klaipēdas ostas amatpersonai

Apstiprināt starp prokurori un akciju sabiedrības “Latvijas tilti” pārstāvi 27.novembrī noslēgto vienošanos; piemērot AS “Latvijas tilti” piespiedu ietekmēšanas līdzekli – naudas piedziņu 180 minimālo mēnešalgu apmērā jeb 77 400 eiro; atcelt arestu AS “Latvijas tilti” naudas līdzekļiem. Šādu lēmumu novembra beigās Rīgas Vidzemes priekšpilsētas tiesa pieņēma lietā, kurā “Latvijas tilti” tika vainoti par kukuļošanu Lietuvā, ko uzņēmuma interesēs īstenoja tā pārstāvis.

Noslēgumā “Latvijas tilti” raksta: “Šādos apstākļos AS “Latvijas Tilti” pieļāva kļūdu, kas AS “Latvijas Tilti” un iesaistītajiem darbiniekiem kļuva par skarbu mācību, kuru uzņēmums un tā darbinieki vienmēr atcerēsies un nekad nepieļaus tās atkārtošanos.”

Arī tagad, pēc vainas atzīšanas tiesā, LNK holdings turpina uzstāt, ka nekādu labumu no kukuļošanas Klaipēdā neguva. “Paužot viennozīmīgu un stingru nosodījumu darbinieka pretlikumīgajām darbībām, AS “Latvijas Tilti” tomēr neatbalsta izskanējušās paplašinātās interpretācijas (spekulācijas) par it kā notikušu korupciju ar mērķi gūt prettiesisku labumu. Vienošanās ar Latvijas tiesībsargiem turpina demonstrēt uzņēmuma atbildīgās uzvedības politiku un atklātu sadarbību ar izmeklēšanas iestādēm. Ar nožēlu atzīstot nespēju ietekmēt vēsturiskos notikumus, AS “Latvijas Tilti” izvēlas labprātīgi uzņemties likumā paredzēto atbildību un neiesaistīt valsti dārgā un ilgstošā tiesvedības procesā,” raksta “LNK Group” sabiedrisko attiecību vadītāja Inga Domka.