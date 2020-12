LTAB: OCTA polišu termiņa samazināšana ir būtisks drauds satiksmes drošībai

"Balstoties uz minēto datu analīzi, varam droši apgalvot, ka īsāks OCTA termiņš ir viens no galvenajiem priekšnoteikumiem savlaicīgai polises neatjaunošanai. Tāpat, samazinoties polises termiņam, būtiski palielinās risks ar neapdrošinātu transportlīdzekli izraisīt ceļu satiksmes negadījumu. Līdz ar to ceturtdien Saeimā izskatīšanai virzītie grozījumi OCTA likumā, kas paredz iespēju iegādāties OCTA polisi arī uz 30 dienām, ir būtisks drauds satiksmes drošībai un nozarei," pauda Abāšins.

"Visa Eiropa virzās uz to, ka brīdī, kad transportlīdzeklis atzīts par derīgu dalībai ceļu satiksmē, tam 24/7 režīmā jābūt apdrošinātam. Tas ļaus izvairīties no situācijām, kad ceļa malās un pagalmos novietotie neapdrošinātie transportlīdzekļi sabojā citas personas mantu, piemēram, aizdegoties vai nekontrolēti ripojot no kalna, un zaudējumi cietušajiem jāsedz no Garantijas fonda, bet vēlāk - regresa kārtībā, no ceļu satiksmes negadījumu izraisījušā spēkrata īpašnieka," piebilda LTAB valdes priekšsēdētājs.