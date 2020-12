Pirms ierobežojumu stāšanās spēkā cilvēki steidz "šturmēt" lielveikalus

Tirdzniecības centra "Akropole" vadītāja Zane Kaktiņa aģentūrai LETA pastāstīja, ka pirmssvētku laikā cilvēku plūsma "Akropolē" ir palielinājusies un šāda aktivitāte tieši pirms Ziemassvētkiem ir saprotama. Taču ceturtdien dienas vidū apmeklētāju aizpildījums nepārsniedza 40% no atļautā cilvēku skaita, kas drīkst vienlaicīgi uzturēties iepirkšanās centrā.

"Cilvēku skaits ir mainīgs, "Alfa" ievēro visas valdības noteiktās prasības, katra tirdzniecības vieta atbild par savu veikalu, savukārt centra apsardze rūpējas par to, lai cilvēki nēsātu sejas maskas. Ja kāds to piemirsis mājās, tad to bez maksas nodrošinām mūsu informācijas centrā. Audio un vizuālā veidā regulāri atgādinām apmeklētājiem par distances un personīgās higiēnas ievērošanu un aicinām cilvēkus būt atbildīgiem, ievērojot noteiktos ierobežojumus," skaidroja Aizsila.