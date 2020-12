Ģimenes ārsti skeptiski par plānu vienā praksē ik dienu pret Covid-19 vakcinēt 50 cilvēkus

Nedēļas sākumā noritēja ZVA kopīgais seminārs ar ģimenes ārstu profesionālajām organizācijām. Šajā seminārā ģimenes ārsti tika iepazīstināti ar vakcinācijas plānu un pašreizējiem aprēķiniem par to, kā ģimenes ārsti nodrošinās vakcinēšanu pensionāriem un hronisko slimību pacientiem.

Tāpat vakcīnām pret Covid-19 ir visai sarežģīta uzglabāšana, jo, piemēram, konkrētām vakcīnām vienā iepakojumā ir desmit devas, bet, ja iepakojums tiek atvērts, tas ir jāizlieto aptuveni piecu stundu laikā. Līdz ar to ģimenes ārsti prognozē zudumus, kā arī vērš uzmanību uz to, ka pacienti potenciāli būs jāmeklē, lai izvairītos no šiem zudumiem.