Labdarības maratonā „Dod pieci!” saziedoti jau 166 150 eiro

Mākslinieks Rojs Rodžers labdarības izsolei dodpieci.lv nodevis tērpu, kas speciāli radīts Supernovas fināla pārraidei. “Man nepatika, ka mani apceļ, mainīju skolu. Daudz var palīdzēt izglītība un zināšanas. Ja izglītotu tos, kuri mani apcēla, varbūt viņi pārstātu apcelt, jo viņiem būtu lielāka skaidrība par šo tēmu. Par vardarbībās tēmām vairāk jārunā izglītojošā manierē,” teica R.Rodžers.

Mūziķis JeeKaa teica: “Kad biju jau pieaugušā vecumā, biju toksiskās attiecībās. Bija ļoti grūti par to kādam stāstīt. Pēc paskata esmu it kā normāls čalis, kuram vajadzētu pašam tikt ar to galā. Ir grūti, ja otra pusīte visu laiku dzen kompleksos un mēģina noturēt ar pašnāvības draudiem. Uzlikts slogs otram cilvēkam, ko grūti izturēt. Biju iekritis šajos tīklos. Kad ir emocijas, jūtas un pieradums, ir grūti par savām problēmām stāstīt citiem. Tādas attiecības ir vienkārši jāpārtrauc, jo emocionālā vardarbība nepalaiž vaļā tik ātri. Tas liek ļoti apšaubīt sevi.”

Ziedotājs Emīls pastāstīja: “Kad sākās „Dod pieci!”, ar draudzeni Alisi sākām vairāk runāt un diskutēt par šo tematu. Viņa saņēma drosmi izstāstīt, ka iepriekšējās attiecības ir bijušas ļoti toksiskas, bijusi vardarbības upuris, tikusi pazemota. Es nespēju palikt vienaldzīgs. Man bija ļoti grūti to klausīties. Es nesapratu, kā tas var būt, ka pret manu vistuvāko cilvēku, ap kuru grozās visa mana pasaule, kāds ir atļāvies pacelt roku, pazemot. Es sapratu, ka tādu cilvēku ir ļoti daudz, un mums kaut kas ir jādara. Ceru, ka mums izdosies tas, ko mēs tagad esam iesākuši darīt!”

Ziedotāja Katrīna: “Bērnībā nācās saskarties ar neiecietību starp omu un opi, kas izpaudās negantos strīdos un kliegšanā. Ar brāli atceramies pastāvīgu kliegšanu - nebija reizes, kad viņi normāli sarunātos. Bija reizes, kad oma vēlējās ar bērniem doties prom no šīm attiecībām, taču, padomājot, kādi būs apstākļi - no silta mitekļa uz neapkurinātām telpām, - no šīs domas atteicās. Viņa teica „kamēr man pa galvu nesit, projām neiešu.”

Spēks, ko sievietes un vīrieši, velta, lai tiktu galā ar šādu vardarbību, ir milzīgs. ”