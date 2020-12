Labdarības maratonā „Dod pieci!” saziedoti jau 203 860 eiro!

Ziedotāja Šarlote, cietusi no vardarbības: “Šī tēma ir svarīga ne tikai tiem, kas izraujas no vardarbības, bet sabiedrībai kopumā, - kādi būsim nākotnē. Abi ar draugu bijām izrāvušies no vardarbības, bet ilgus gadus par to klusējām, nestāstījām, jo domājām, ka par to vairs nav jārunā. Kad satikāmies un sākām veidot savu ģimeni, sapratām, ka zemapziņā tas viss sēž un nāk uz āru.