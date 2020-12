Tiesa: Latvijā nedzīvojoši ASV pilsoņi drīkst pieprasīt vecuma pensiju par uzkrāto apdrošināšanas stāžu

Tādējādi AT atzina no starptautiska līguma izrietošas ASV pilsoņa tiesības prasīt Latvijas vecuma pensijas piešķiršanu par Latvijā uzkrāto apdrošināšanas stāžu, pat ja šī persona nedzīvo Latvijā.

Konkrētajā gadījumā AT secināja, ka apelācijas instances tiesa nebija ņēmusi vērā to, ka pieteicēja bija lūgusi piešķirt vecuma pensiju no konkrēta datuma - no tā brīža, kad iestājas tiesību normā noteiktais priekšnoteikums prasītā labuma piešķiršanai.