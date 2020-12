Maršruts cauri Latvijai – Sv. Jēkaba ceļš

Pasaulē šis ceļš zināms kā Santjago ceļš (Camino de Santiago) un ir viens no galvenajiem vēsturiskajiem svētceļojumu maršrutiem Eiropā. Tas sākas dažādās Eiropas vietās, taču galamērķis šiem ceļiem ir viens – Spānijas ziemeļu pilsētas Santiago de Compostela Sv. Jēkaba katedrāle. Kaut vēsturiski šos maršrutus veikuši tūkstošiem svētceļnieku no savām mājām, reliģisku motīvu vadīti, mūsdienās šo ceļu mēro gājēji, kuriem uz pleciem katram sava sāpju nasta. Vienam sāpīgs zaudējums, citam jaunas dzīves meklējumi. Šādu stāstu ceļā ir daudz, jo ikviena jauniepazīta ceļabiedra pirmie vārdi ir: “Un kāpēc tu ej šo ceļu?” Šis ceļš nav vienkārša svētdienas pastaiga. Tā ir apzināta izvēle doties ceļā dienu no dienas, pieveicot desmitiem kilometru ik dienu, vairāku nedēļu vai pat mēnešu garumā. Izvēle dalīt šo dienu ar svešiem cilvēkiem un pavadīt ar tiem arī vakarus un naktis, reizēm klausoties meklētajā klusumā, bet reizēm skaļā krākšanā. Sv. Jēkaba ceļa simboli ir dzeltena bulta un gliemežvāks, kuriem seko svētceļnieks. Tie mostas pirms saules un iet gulēt, kad saule tikko norietējusi, lai jau nākamajā dienā darītu to pašu – ietu.

Pirms nepilniem diviem gadiem arī Latvijā tika sākta šāda ceļa veidošana, ko uzņēmās Sv. Jēkaba ceļa asociācija Latvijā (Camino Latvia). Tajā darbojas dažādu profesiju un vecuma brīvprātīgie, kuri paši veikuši kādu no Sv. Jēkaba ceļa posmiem ārzemēs, un ikvienam no viņiem šis ceļš atstājis atmiņās neizdzēšamas pēdas, kas mudina šo ceļu ieviest arī Latvijā. Lai ikviens Latvijas iedzīvotājs varētu izdzīvot šo pieredzi, esot tepat mājās vai varbūt sākot savu dzīves lielāko ceļojumu no savas mājas sliekšņa līdz pat Spānijai. Arī man ir tas gods būt šo brīvprātīgo komandā un izdzīvot savu ceļu, ko nogāju 2017. gadā, atkal un atkal.

Kas ir padarīts šo nepilnu divu gadu laikā Latvijā?

2019. gada 3. martā tikai ierakts pirmais norādes stabs uz Latvijas-Lietuvas robežas, ko Sv. Jēkaba ceļa asociācija Latvijā saņēma dāvanā no Lietuvas Sv. Jēkaba ceļa veidotājiem. No šīs dienas aizsākās aktīva ceļa izpēte un marķēšana Latvijas teritorijā. Pirmie tika apzināti maršruti Zemgalē – no Žagares līdz Rīgai. Un pēc piecu mēnešu darba, 2019. gada 25. jūlijā, Sv. Jēkaba dienā bruģī pie Rīgas Svētā Jēkaba Romas katoļu katedrāles tika ierakts pirmais gliemežvāks Latvijā. Turpinājās fiziska ceļa marķēšana visā Zemgales teritorijā, un vēlāk sākās arī darbs pie ceļa apzināšanas Vidzemē.

Sv. Jēkaba dienā bruģī pie Rīgas Svētā Jēkaba Romas katoļu katedrāles tika ieklāts pirmais gliemežvāks Latvijā FOTO: publicitātes