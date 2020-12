Krievijā veic reidu klosterī; aiztur ultrakonservatīvu priesteri

65 gadus vecais priesteris, kurš noliedz Covid-19 esamību, aicināja savus sekotājus neievērot valdības noteiktos epidemioloģiskos ierobežojumus. Viņš dzīvoja klosterī netālu no Jekaterinburgas, kuru pirms vairākiem gadiem bija dibinājis, un ar vairāku desmitu brīvprātīgo - daļa no tiem bija Austrumukrainas kara veterāni - palīdzību ieviesa tur savus noteikumus. No klostera aizgāja līdzšinējā klostera priekšniece un vairākas mūķenes.