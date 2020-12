Lai svētkus neiztraucētu… pamatīgi uzpūties vēders

“Tauki ir organismam nepieciešami, lai veidotu šūnu sienas, nervu audus un hormonus. Taču jāievēro mērenība, jo pārāk daudz uzņemtu tauku rada vēdera uzpūšanos, tā kā to sadalīšana gremošanas sistēmai prasa krietni ilgāku laiku, nekā citu pārtikas produktu pārstrāde. Līdz ar to, tauki arī uzkrājas ilgāku laiku, turklāt tie satur daudz kaloriju, kas, lielā daudzumā, var veicināt liekā svara veidošanos,” teic Daiva Āboliņa.

Dažkārt nepatīkamās vēdera sajūtas rada piena produkti, piemēram, piens, saldējums, jogurts. Tie var radīt sāpes vēderā, uzpūšanos, izraisīt gāzu veidošanos. Problēmas rodas tādēļ, ka organisms nespēj pārstrādāt piena cukuru jeb laktozi. Šādos gadījumos ieteicams izvairīties no produktiem, kas satur pienu. Aptiekās pieejami laktāzes enzīmu preparāti, kurus var lietot kopā ar laktozi saturošu pārtiku.

Premenstruālais sindroms var likt sievietei justies nogurušai, aizkaitinātai jau aptuveni nedēļu pirms menstruācijām. Tāpat šajā laikā ķermenis prasa uzņemt vairāk ūdeni un tas nereti rada uzpampuša ķermeņa sajūtu. Farmaceite iesaka: “Tik tiešām hormonālās izmaiņas sievietes ciklā ietekmē citu vielmaiņu, kas var izraisīt arī vēdera uzpūšanos un šķidruma aizturi organismā. Lai to mazinātu, ieteicams nodarboties ar vingrošanu un atturēties no pārmērīga sāls, cukura un ogļhidrātu daudzuma uzturā.”

Dažkārt vēdera uzpūšanās ir saistīta ar kādu slimību, piemēram, celiakiju. Tā ir glutēna nepanesība, kas visbiežāk rodas no kviešiem, miežiem vai rudziem, ietekmē gremošanas sistēmu un bojā zarnu gļotādu. Sekas var būt nopietnas – caureja, gāzes vēderā, svara zudums, vēdera sāpes un uzpūšanās. Šo slimību nevar izārstēt, taču to var ierobežot, no uztura izslēdzot glutēnu saturošus pārtikas produktus. Ja vēdera uzpūšanas un citi simptomi ir bieži, noteikti jādodas pie ārsta, lai veiktu diagnostiku. Var būt arī ne celiakijas tipa glutēna vai kviešu miltu nepanesība, kas var izraisīt vēdera pūšanos.