Viedi braukt ir jāprot jeb kādas ir sekas neadekvātai braukšanai

Lai gan bēdīgas pieredzes stāstu netrūkst, braukšanas kultūra uz Latvijas ceļiem aizvien nav tāda, kādu to ikkatrs patiesībā vēlētos redzēt.

Kā savulaik ziņu aģentūrai LETA izteicās Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (NMPD) ārsta speciālista brigādes vadītāja Ieva Tīruma, ceļu satiksmes negadījumos visbiežāk tiek gūtas pašas smagākās traumas. Tās ir politraumas, kas atstāj sekas uz visu turpmāko dzīvi un nereti rezultējas ar invaliditāti. Būtībā cilvēka turpmākā dzīve pēc smaga negadījuma līdzinās avārijā cietušajam automašīnas vrakam. “Ļoti bieži mediķi nelaimē cietušajiem uzreiz palīdzēt nevar, jo viņi ir iespiesti mašīnā. Šie cilvēki ugunsdzēsējiem - glābējiem vispirms ir jāgriež ārā no transportlīdzekļa, un tas aizņem laiku, kā rezultātā esam piedzīvojuši situācijas, kad cietušie nosmok, noasiņo un nomirst, būdami automašīnā,” sacīja mediķe.

Skarbi, taču tāda ir realitāte. Ja satiksmes dalībnieki prastu apklusināt savas emocijas un brauktu ar vēsu prātu, un racionālu pieeju, no vairuma smago avāriju varētu izvairīties. Tomēr gandrīz katru dienu redzam negadījumus, kas ir tikai un vienīgi nevajadzīgas vai pat aizliegtas apdzīšanas, pārāk liela ātruma un bravūrības sekas. Nepatīkamākais ir tas, ka šiem nelīdzsvarotajiem autovadītājiem piemīt tieksme pārkāpumus izdarīt un incidentos iekulties atkārtoti. Tā, piemēram, ceļu satiksmes negadījumu statistika rāda, ka

Un visbeidzot - 61% no cilvēkiem, kam bijis satiksmes negadījums vai pārkāpums, galu galā iekļūst arī smagā avārijā. Citiem vārdiem - cilvēkam, kurš satiksmē piedalās bez nepieciešamās cieņas pret noteikumiem un citiem satiksmes dalībniekiem, patiesībā nav cieņas arī pret sevi. Viņš dara nevis tā, lai jauki pavadītu ikdienu, bet gan ar savu rīcību sagādā raizes citiem un, ko pats varbūt nemaz neapzinās - būtībā kaitē arī sev. Un tā esam nonākuši līdz tēmai, kam pieskāros virsrakstā, jo, jā, par jebkuru pārkāpumu ir jāmaksā, turklāt ne tikai ar emocionāliem pārdzīvojumiem, bet arī materiāliem zaudējumiem.

Lieki piebilst, ka ar vienkāršu attieksmes maiņu no tā visa var izvairīties. Tomēr tā vietā daudzi ielās dodas ar pārliecību, ka viņi ir vienīgie, kas prot braukt, ka pārējie burtiski “maisās pa kājām un jauc gaisu”. Ja kādam ir šaubas par to, atliek vien izbraukt uz kādas no maģistrālajām ielām un pārvietoties ar atļauto braukšanas ātrumu - nebūs ilgi jāgaida, kad kāds pareizas autobraukšanas lietpratējs ar savas mašīnas priekšējiem lukturiem glāstīs tavas mašīnas aizmugurējo bamperu.