Nemieros pie Kapitolija miruši četri cilvēki, 52 aizturēti

Sieviete bija starp vairāku cilvēku grupā, kas sesijas laikā bija ielauzušies telpā, kurā atradās ASV kongresmeņi, atklāts Vašingtonas mēra un policijas priekšnieka preses konferencē. Grupai pretī stājās civilajās drēbēs ģērbti policisti; viens no tiem atklāja uguni.

Ugunsdzēsības un neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesti rajona slimnīcās nogādājuši vairākus cilvēkus ar veselības problēmām, sākot no sirds apstāšanās līdz vairākiem lūzumiem pēc kritiena no Kapitolija ēkas sastatnēm. Tomēr pilsētas amatpersonas neteica, vai kāds no šiem cilvēkiem ir miris.