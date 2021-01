Nav liecību, ka veco cilvēku nāves saistītas ar vakcīnām

Jau ziņots, ka vakcīnas drošums un efektivitāte izvērtēta pētījumos, kuros piedalījušies vairāk nekā 40 tūkstoši cilvēku. Vakcīnas pēc tam apstiprinātas arī vairāku valstu atbildīgajās institūcijās, piemēram, ASV, Lielbritānijā un ES valstīs. Pēc vakcinācijas mēdz būt blakusparādības, visbiežāk sāpes vakcinācijas vietā, nogurums, galvassāpes, muskuļu sāpes, drebuļi, locītavu sāpes, drudzis. Daži cilvēki ziņojuši par alerģisku reakciju. ASV pagaidām zināms, ka tāda bijusi sešos gadījumos no teju 300 tūkstošiem – tik daudzi cilvēki vakcinēti līdz 19.decembrim, ziņoja The Wall Street Journal. Atbildīgās iestādes Lielbritānijā norādījušas, ka vakcīnas nav piemērotas cilvēkiem ar spēcīgām alerģiskām reakcijām no ēdiena vai medikamentiem, bet ASV – ka nevakcinēties ir pamats tikai tiem, kam iepriekš bijušas nopietnas alerģiskas reakcijas no vakcīnām vai kādas no Covid vakcīnu sastāvdaļām.